POL-AUR: Norden - Tank aufgebrochen Norderney - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Norden - Tank aufgebrochen: In Norden wurde von unbekannten Täter an einem Minibagger das Tankschloss aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 12.12.2019. Der Bagger stand zu der Zeit im Looger Weg. Aus dem Tank wurde der Dieseltreibstoff abgezapft. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norderney - Zeugen gesucht: In Norderney, Langestraße, kam es am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 15.50 Uhr zu einem Vorfall zum Nachteil einer Frau. Die Geschädigte war mit ihrem Hund nach Hause gekommen und im Eingangsbereich von einer unbekannten Person angesprochen und beleidigt worden. Zudem wurde diese Person zudringlich und handgreiflich. Da die Frau sich wehrte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Fußgängerzone/Firma Rossmann. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, dunkle leicht lockige Haare. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt mit Muster, schwarzer Winterjacke, schwarzer Jogginghose und dunklen Schuhen. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney, 04932/92980, zu melden.

