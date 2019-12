Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperverletzung Aurich - Diebstahl an PKW Aurich - PKW beschädigt und geflüchtet Aurich - Von der Fahrbahn abgekommen Großefehn - Vorfahrt missachtet

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Körperverletzung: Am Montag, 02.12.2019 kam es gegen 03.00 Uhr zu einer Körperverletzung in Aurich. Zwei Männer, 27 und 26 Jahre alt, hatten zusammen in einer Wohnung in der Fockenbollwerkstraße gezecht und waren dabei in einen Streit geraten. In dessen Verlauf schlug der 26-jährige plötzlich auf sein Opfer ein, woraufhin dieser auf die Straße flüchtete. Der Täter kam dem 27-jährigen nach und versuchte dabei, mit einem Schraubendreher auf sein Opfer einzustechen. Dieser flüchtete weiter über die Leerer Landstraße, wo er in einen an der Ampel stehenden LKW flüchtete. Der Täter stieß auch hier weiter Drohungen gegen sein Opfer aus. Die Polizei sucht den Fahrer dieses LKW und die Insassen eines weiteren PKW, der an der Ampel in Höhe des dortigen asiatischen Restaurants stand. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich, 04941/606-215, in Verbindung zu setzen.

Aurich - Diebstahl an PKW: Von einem PKW Opel Movano bauten unbekannte Täter den Katalysator ab und entwendeten diesen. Tatort ist ein Autohaus in Aurich an der Leerer Landstraße. Das Fahrzeug stand dort zwischen dem 30.11.2019 und 11.12.2019 unbewegt auf dem Freigelände. In der Zeit wurde von den Tätern das Fahrzeugteil fachmännisch abgebaut. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - PKW beschädigt und geflüchtet: Ein PKW BMW Mini wurde am Mittwoch, 11.12.2019, in Aurich, Georgswall, beschädigt. Das Fahrzeug stand dort zwischen 10.45 Uhr und 20.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Gaststätte "Jameson Pub". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar bei einem Parkmanöver gegen den Mini gefahren und hatte diesen beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Aurich - Von der Fahrbahn abgekommen: Ein 35-jähriger war am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 19.40 Uhr auf der Dietrichsfelder Straße in Aurich mit seinem PKW Honda gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich, wodurch ein Totalschaden entstand. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Als Unfallursache kann ein plötzlicher Reifenschaden nicht ausgeschlossen werden.

Großefehn - Vorfahrt missachtet: Auf der Auricher Landstraße (B72) in Großefehn kam es am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 16.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger VW Golf-Fahrer kam aus der Straße Groot Deep und wollte die Auricher Landstraße überqueren. Dabei übersah er den auf der Bundesstraße in Richtung Leer fahrenden LKW DAF. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Golffahrer leicht verletzt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 5.000,- EUR geschätzt.

