Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Tageswohnungseinbrecher unterwegs

Nettetal (ots)

Ein Einbruch in Schaag, ein Einbruchsversuch in Natt Am Dienstag zwischen 12.20 und 16.30 Uhr brachen Ungekannte in ein Haus auf dem Sonnendyker Weg in Schaag ein. Der oder die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und stahlen aus dem Haus unter anderem Bargeld. Ebenfalls am Dienstag versuchte ein bisher unbekannter Täter gegen 12.50 Uhr, in ein Haus auf der Straße 'Natt' einzubrechen. Der Einbrecher hatte eine Scheibe eingeschlagen und versuchte, durch das Loch das Fenster zu öffnen. Da das Fenster jedoch abgeschlossen war, kam der Einbrecher nicht ins Haus. Der Eigentümer, der durch das Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam geworden war, sprach den Täter aus dem Obergeschoss an. Der Einbrecher flüchtete durch den Garten in Richtung Straße und weiter in unbekannte Richtung. Die polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Der männliche Einbrecher ist ca. 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte sich augenscheinlich maskiert. Hinweise in beiden Fällen, insbesondere auf den flüchtigen Einbrecher, erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1488)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell