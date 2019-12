Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstag gegen 09.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn auf der L 362 in Richtung Kempen. Während der Fahrt gerät er auf den Grünstreifen, lenkt gegen und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallt der Pkw mit der Front gegen einen Baum. Der 31-jährige, der alleine im Fahrzeug war, wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /wg (1486)

