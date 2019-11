Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrgäste stürzen im Linienbus

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:00 Uhr, musste die Fahrerin eines Linienbusses der BOGESTRA an einem Fußgängerüberweg am Münsterplatz unerwartet abbremsen. Dadurch stürzten drei Fahrgäste (10 J. w C-R, 10 J. w C-R, 20 J. w Herdecke) im Bus. Sie verletzten sich leicht, eine medizinische Betreuung war nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden.

