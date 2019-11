Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Kfz Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Sonntag, zwischen 15:50 Uhr und 21:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Spechtstraße auf. Die Wohnräume wurden durchsucht - die Täter flüchteten mit Schmuck und Bargeld.

Zwischen Freitagvormittag und Sonntagvormittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Reihenhaus an der Aegidistraße. Die Räumlichkeiten wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Adolf-Kolping-Straße hebelten unbekannte Täter, am Samstagabend, eine Wohnungstür auf. Anschließend nahmen sie eine Armbanduhr und ein Mobiltelefon mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, fielen einer Zeugin zwei Männer auf dem Garagendach von Nachbarn an der Heinrich-Lersch-Straße auf. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Im angrenzenden Wohnhaus wurde ein Einbruch festgestellt. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Zwischen Freitag 13:15 Uhr und Samstag 14:00 Uhr schugen Unbekannte den Glaseinsatz einer Eingangstür zu einem Ladenlokal an der Gladbecker Straße ein. Aus dem Ladenlokal wurde Bargeld entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Herten

Über ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten unbekannte Täter in das Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung an der Blumenstraße. Der Tatzeitraum konnte auf Sonntag, 18:00 Uhr bis 18:35 Uhr eingegrenzt werden. Die Bewohner waren während des Einbruchs zuhause. Gestohlen wurden Schmuck, Bargeld und eine Geldbörse. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter die hintere Eingangstür zu einem Reihenhaus an der Straße Im Böckenbusch auf. Die Schlafzimmer wurden nach Beute durchsucht. Die Unbekannten flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Am Sonntag, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung an der Prenzlauer-Berg-Straße. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten sie ins Schlafzimmer. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens ein Laptop entwendet.

Marl

Mit Schmuck, Bargeld und einem Tresor flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schwalbenstraße. Am Samstag, zwischen 15:15 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Küchenfenster gewaltsam Zutritt in das Haus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Freitag zur Tageszeit, brachen Unbekannte über die Terrassentür in ein Reihenmittelhaus ein. Sie zogen die Gardinen zu und durchsuchten das Gebäude nach Beute. Angaben dazu, was entwendet wurde können noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Über eine Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter, zwischen Freitagmittag und Samstagmittag, Zugang zu einer Doppelhaushälfte an der Jahnstraße. Die Scheibe der Terrassentür wurde eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen VW Golf 7 an der Straße In den Heuwiesen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in die Verkaufsräume einer Bäckerei auf der Blitzkuhlenstraße ein. Die Zugangstür und eine weitere Tür im Gebäudeinneren wurden aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit Bargeld.

In der Nacht zu Samstag öffneten Unbekannte ein Tor zu einer Werkstatt an der Hubertusstraße. Im Gebäude wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Mit einem Originalschlüssel entwendeten die Täter einen schwarzen Mazda 3. Außerdem flüchteten sie mit Bargeld und weiteren Originalschlüsseln in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 21:25 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Vehrenbergstraße auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld und einer Spielekonsole in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Zeit zwischen Samstag 13:00 Uhr und Montag 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Ladenlokal an der Freiheitsstraße. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

