Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Fließem (ots)

Am Montag, dem 09.12.2019, kam es gg. 07:40 Uhr, auf der L 32, Höhe Mitfahrerparkplatz B 51/Fließem, zu einen Verkehrsunfall mit Flucht. Eine Fahrzeugführerin die mit ihrem VW Golf die L 32 aus Richtung Staffelstein befuhr, musste verkehrsbedingt auf dem dortigen Abbiegestreife anhalten, um nach links auf die L 32 in Richtung Bitburg abzubiegen. Gleichzeitig bog ein dunkler PKW aus Richtung Fließem kommend, nach rechts auf die L 32 in Richtung Staffelstein ein. Dabei touchierte er den PKW der haltenden Golf-Fahrerin. Der Fahrer des dunklen PKW setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Zeugenhinweise an die PI Bitburg. Tel. 06561/0685-0.

