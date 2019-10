POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 04.10.2019 bis 06.10.2019, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall

Salzgitter-Lebenstedt / Lesse, 04.10., 17: Uhr Der 18 Jahre alte Fahrer eines Pkw Opel fuhr auf der Kreisstraße 6 von Lebenstedt kommend in Richtung Lesse. In einer leichten Linkskurve kam er auf nasser Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mit dem Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. 2 weitere Insassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Salzgitter-Lebenstedt, 04.10., 18:05 Uhr Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr die Neißestr. in Richtung Kattowitzer Straße. In Höhe der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße musste die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dabei verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

