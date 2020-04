Polizei Düren

POL-DN: Rentnerin bestohlen

Jülich (ots)

Eine Seniorin wird in ihrem Haus von einer unbekannten Frau bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei nach Jülich zu einem Einfamilienhaus in der Victor-Gollancz-Straße gerufen. Vor Ort öffnete die Bewohnerin den Beamten die Tür und schilderte einen Vorfall, der sich bereits am Mittwoch zugetragen hatte.

Gegen 16:00 Uhr hatte es bei der älteren Dame an der Haustüre geklingelt. Davor stand eine unbekannte Frau, die sich ohne Zustimmung der Bewohnerin Zutritt zum Wohnbereich verschaffte. Da die Rentnerin nicht mehr sehr gut zu Fuß ist, konnte sie der Unbekannten nicht folgen, als diese zuerst sämtliche Räume im Erdgeschoss betrat und dann die Treppe hinauf ins erste Obergeschoss ging. Nach einer geschätzten Viertelstunde verließ die Fremde das Haus der Geschädigten wieder.

Die Seniorin erzählte ihrer Tochter von dem Vorfall. Diese stellte anschließend fest, dass mehrere Schmuckstücke fehlten. Der Goldschmuck hatte schätzungsweise einen Wert im fünfstelligen Bereich.

Im Verlauf der Anzeigenaufnahme kam der Nachbar der Geschädigten auf die Polizisten zu und gab an, dass er am gestrigen Tag im Garten ebenfalls von einer Frau angesprochen wurde. Diese wollte angeblich Geld für einen Zirkus sammeln. Da er eine Spende jedoch ablehnte, ging die Frau zunächst weiter, kehrte aber nach einiger Zeit zurück und ging dann in Richtung Haus der Geschädigten.

Die bestohlene Seniorin und ihr Nachbar gaben folgende Personenbeschreibung an:

- weiblich - circa 1,70 m groß - 30 bis 40 Jahre alt - dunkel blondes schulterlanges Haar (offen getragen) - trug einen Rock und ein "leichtes" T- Shirt - südländisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies deutsch - hatte eine schwarze Tasche dabei

Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich innerhalb der Bürozeiten unter der 02421 949-8622 beim zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Düren Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell