Polizei Düren

POL-DN: Glück im Unglück

Merzenich (ots)

Noch Glück im Unglück hatten am Freitagnachmittag die Insassen gleich mehrerer Pkw. Trotz eines heftigen Zusammenstoßes auf der B264 kurz vor der Ortslage Golzheim erlitten insgesamt vier Personen nur leichte Verletzungen.

Gegen 17:30 Uhr hatte ein 29 Jahre alter Mann aus Merzenich die B 264, in Richtung Golzheim, befahren. Kurz vor der Ortslage Golzheim bemerkte er zu spät den verkehrsbedingt vor ihm wartenden Pkw eines 70jährigen Mannes aus Merzenich, in dessen Fahrzeug sich auch seine 78jährige Ehefrau befand. Der Senior beabsichtigte nach links auf die Aachener Straße abzubiegen. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte der 29jährige eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf des Heck des stehenden Pkw auf. Durch den heftigen Zusammenprall wurde der Pkw des 70jährigen Merzenichers in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 58 Jahre alten Mannes aus Düren, in dessen Fahrzeug sich ebenfalls seine 56 Jahre alte Ehefrau befand. Der 29jährige Dürener blieb nach dem Zusammenprall unverletzt. Alle vier weiteren Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser transportiert, konnten diese jedoch nach ambulanter Behandlung nur leichtverletzt wieder entlassen.

Die drei nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geborgen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die miteingesetzte Feuerwehr beseitigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B264 vollständigt für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 25000,- Euro geschätzt.

