POL-BO: Aufmerksame Zeugen melden Pizzeria-Einbruch: Einbrecher gestellt!

Bochum (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte in der Bochumer Innenstadt einen Pizzeria-Einbruch und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige, ein 49-Jähriger Bochumer, wird auf seiner Flucht durch zwei couragierte Zeugen aufgehalten.

Am 27. Juli, gegen 2.25 Uhr, drang der Bochumer durch Aufhebeln einer Eingangstür an der Herner Straße 74 in die Räumlichkeiten ein. Als er von einem Zeugen beobachtet wurde, ließ er von seiner Tat ab und flüchtete auf seinem Fahrrad. Von zwei couragierten Männer verfolgt, konnte der dringend Tatverdächtige in Höhe des Bergbaumuseums angehalten werden. Dabei verletzte sich der 49-Jährige und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Gegen den polizeibekannten Bochumer dauern die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 31 weiter an.

