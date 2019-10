Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte besprühten am Samstag acht Hauswände im Vorderen Westen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel - Vorderer Westen: Unbekannte Sprayer haben offenbar am Samstagvormittag ihr Unwesen im Vorderen Westen in Kassel getrieben und ihre Schmierereien gleich an mehreren Hauswänden hinterlassen. Ein Anwohner der Goethestraße hatte sich gegen Mittag bei der Polizei gemeldet, als er die frisch aufgesprühte Farbe an seiner Hauswand fand. Auch an mindestens sieben anderen Hausfassaden dieser Straße, beginnend von der Friedrich-Ebert-Straße bis in die Querallee, fand die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte vergleichbare Graffitis. Wie die Beamten berichten, soll die Hausfassade des Zeugen, der die Polizei rief, gegen 9 Uhr noch nicht beschmiert gewesen sein. Offenbar im dazwischenliegenden Zeitraum bis Mittag hatten die Unbekannten an den acht Hauswänden überwiegend in rosa und schwarzer Farbe immer die gleichen beiden Buchstabenkombinationen "PSST" und "SHB" hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens, den sie dadurch verursachten, ist momentan noch nicht abschließend beziffert, dürfte aber ohne Weiteres in einem vierstelligen Bereich liegen.

Nun bitten die mit der weiteren Bearbeitung der Fälle betrauten Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schmierereien am Samstagvormittag im Vorderen Westen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell