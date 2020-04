Polizei Düren

POL-DN: Wartende Fahrzeuge vor einer Lichtzeichenanlage übersehen - 2 Verletzte

Düren (ots)

Am frühen Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B56 in Höhe der Kreuzung Ringstraße in Düren-Birkesdorf. Eine 50jährige Vettweißerin befuhr mit ihrem Audi die B56 aus Richtung Jülich in Richtung Düren. An der genannten Kreuzung erkannte sie zu spät, dass die Lichtzeichenanlage Rotlicht zeigte und das dort bereits ein 31jähriger Dürener sowie ein 40jähriger Dürener mit ihren Fahrzeugen ordnungsgemäß wartenden. Die 50jähriger Unfallverursacherin kollidierte daraufhin ungebremst mit dem ersten Fahrzeug, einem Opel, und schob dieses auf den davor stehenden Pkw Mazda auf. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, die beiden anderen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell