Polizei Düren

POL-DN: Jeder Hinweis zählt - einer führte zu einer Festnahme

Düren (ots)

Düren - Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 35 Jahre alter Mann festgenommen werden. Er war kurz zuvor in ein Gebäude in der Schoellerstraße eingedrungen.

Bereits im Vorfeld des Einbruchs war der spätere Einbrecher dem Mitteiler aufgefallen. Er hatte ihn dabei beobachtet, wie er mit seiner Taschenlampe gegen 04:30 Uhr in mehrere geparkte Fahrzeuge geleuchtet hatte. Dann fand sich der Schein plötzlich in einem mehrstöckigen Objekt wieder. Sofort wählte der Zeuge die 110 meldete seine Feststellungen. Letztlich wurde das Gebäude von mehreren Beamten umstellt und durchsucht. Dabei konnte der 35-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Auch die Feuerwehr war dabei vor Ort, um Amtshilfe zu leisten. Sie öffnete mit technischem Gerät ein Fenster und eine Tür, so dass die Polizisten in die dahinter liegenden Räumlichkeiten gelangen konnten.

Beamte der Kriminalwache suchten den Tatort zur Spurensuche und -sicherung auf. Der Tatverdächtige sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Besonder schwerem Fall des Diebstahls gegenüber. Er soll am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

