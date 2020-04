Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einer Tankstelle auf der Bahnstraße zu verschaffen. Entwendet wurde nach ersten Angaben Nichts.

Um in den Verkaufsraum zu gelangen entwendeten der oder die Täter kurzerhand zwei Gullideckel aus der angrenzenden Straße "An der Mühlenau". Einen Deckel warfen sie dann gegen 02:40 Uhr durch die Scheibe in das Innere der Tankstelle, den zweiten stellte die Polizei hinter dem Gebäude sicher.

Der oder die Täter kletterten durch die Scheibe in den Verkaufsraum, wurden dort dann aber wohl vom auslösenden Alarm sowie einer Nebelmaschine überrascht, so dass sie das Objekt ohne Beute wieder verließen.

Sollten Sie Angaben machen können, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, wenden Sie sich bitte unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

