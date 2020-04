Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Sachsenberg - Scheunenbrand greift auf Dachstuhl von Wohnhaus über

Korbach (ots)

Zu einem Scheunenbrand, der auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses übergriff, kam es am Dienstagabend im Lichtenfelser Ortsteil Sachsenberg. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Am Dienstag (14. April) gegen 21.30 Uhr stellte ein Mann beim Blick aus dem Fenster fest, dass die Scheune seines Nachbarn in der Straße Am Teich in Sachsenberg brannte. Er informierte sofort seine Nachbarn. Die Ehefrau weckte ihren schon schlafenden Mann, der um 21.36 Uhr die Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg alarmierte. Das Ehepaar konnte das Haus unverletzt verlassen.

Die alarmierten Feuerwehren aus den Lichtenfelser Ortsteilen und aus Frankenberg bekämpfen anschließend das Feuer im Bereich der Scheune, die bei Eintreffen der Wehren bereits in Vollbrand stand. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses konnte nicht mehr verhindert werden.

Gegen Mitternacht hatten die Feuerwehren das Feuer unter Kontrolle, der Brand war abgelöscht. Insgesamt waren etwa 70 Feuerwehrleute unter Leitung von Stadtbrandinspektor Klaus Debus im Einsatz. Der stellvertretende Kreisbrandinspektor Bernd Berghöfer war ebenfalls vor Ort.

Die ersten Ermittlungen am Brandort führten die Polizisten der Polizeistation Frankenberg. Noch am gleichen Abend nahmen die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Der Brandherd befindet sich im Bereich der komplett nieder gebrannten Scheune und konnte noch nicht betreten werden. Der Dachstuhl des alten Fachwerkhauses brannte aus, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der eingesetzten Polizisten über 100.000 Euro.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden heute geführt.

