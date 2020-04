Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbruch in Büro eines Hotels, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Büroraum eines Hotels in Bad Wildungen-Reinhardshausen ein. En entwendete Geld aus einer Kassette.

Am Freitagmorgen stellte eine Angestellte des Hotels in der Hauptstraße in Reinhardshausen fest, dass in einen Büroraum eingebrochen wurde. Es konnte rekonstruiert werden, dass sich der Einbruch bereits in der Nacht von Dienstag 7. April) auf Mittwoch (8.April) ereignet hatte.

Der Täter war durch Aufhebeln eines Fensters in einen Büroraum gelangt. Hier durchsuchte er die Schränke und Schreibtische. Aus einer Geldkassette, die er gewaltsam öffnete, stahl er mehrere hundert Euro. Anschließend versuchte der Täter, eine Tür zu weiteren Räumlichkeiten aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

