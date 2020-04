Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Zwei Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, Flucht ohne Beute, Meißel bliebt am Tatort zurück

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte zwei unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in Volkmarsen aufzubrechen. Sie mussten aber ohne Beute flüchten.

Anwohner meldeten gegen 01.00 Uhr bei der Polizei Bad Arolsen, dass sich zwei dunkel gekleidete Männer an einem Zigarettenautomaten in der Berliner Straße in Volkmarsen zu schaffen machen. Durch eine sofort zum Tatort entsandte Streife der Polizei Bad Arolsen konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten versucht hatten, den Automaten gewaltsam zu öffnen. Die Täter wollten einen Bügel am Automaten abhebeln. Wahrscheinlich wurden sie gestört und flüchteten, ohne dass sie den Automaten öffnen konnten. Den Meißel ließen sie am Tatort zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

