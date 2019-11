Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 34-Jähriger randaliert in Kneipe und beleidigt Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein 34 Jahre alter Gast am Montag gegen 20.20 Uhr in einer Gaststätte in der Klaffensteinstraße in Böblingen außer Rand und Band. Der Mann, der zunächst mehrere alkoholische Getränke in der Kneipe zu sich genommen hatte, trat urplötzlich die Toilettentür ein und flüchtete anschließend. Der Wirt des Gasthauses alarmierte hierauf die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen die Fahndung nach dem Tatverdächtigen auf. Zwei Beamte konnten ihn schließlich in der Tübinger Straße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte der 34-Jährige die Polizisten mehrfach. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Die Freundin des Tatverdächtigen holte diesen dann in der Tübinger Straße ab. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen.

