Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Betrunkener randaliert vor Polizeistation - Ausnüchterung im Gewahrsam

Korbach (ots)

In der Nacht zu Montag (6. April) randalierte ein Betrunkener vor der Polizeistation Korbach. Da er den Anweisungen der Polizisten nicht folgte, musste er die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen Mitternacht erschien der betrunkene Mann am Eingang der Polizeistation. Einen Grund für sein Erscheinen konnte er nicht benennen, so dass er auch keinen Zugang zur Station erhielt. Dies missfiel dem wohnsitzlosen Moldauer. Daraufhin schrie er lautstark vor dem Eingang herum, was zu Beschwerden über Ruhestörungen aus der Nachbarschaft führte. Als der Mann auch noch gegen die Eingangstür trat, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam, hatte das für ihn zur Folge, dass er die anschließende Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen musste.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell