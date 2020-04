Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl: "Polizei dein Freund und Helfer"

Korbach (ots)

Gestern Nacht um kurz nach 23 Uhr geht ein Anruf bei der Leitstelle Waldeck-Frankenberg ein. Eine 26jährige Frau aus der Gemeinde Vöhl meldete sich und bat um einen Krankenwagen, da die Geburt ihres zweiten Kindes unmittelbar bevorstand. Der Krankenwagen und Notarzt fuhren nach dort, um sich der Sache anzunehmen. Bis dahin lief alles normal. Doch vor Ort ergab sich das Problem, dass der zweijährige Sohn der Gebärenden nicht alleine in der Wohnung bleiben konnte, denn seine alleinerziehende Mutter sollte für die Geburt nach Kassel ins Krankenhaus gefahren werden. Somit wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Eine Freundin, die eigentlich auf den Zweijährigen aufpassen sollte, konnte nicht erreicht werden. Und ein Onkel, den die 26-Jährige noch selbst telefonisch verständigt hatte, musste erst aus Niedersachsen anreisen. Also haben sich die eingesetzten Polizisten aus Korbach der Sache angenommen und den Zweijährigen in den Schlaf gewogen. Noch vor Eintreffen des Onkels aus Niedersachsen, um kurz vor 1 Uhr, traf die Freundin der 26-Jährigen in der Wohnung ein und die Polizisten übergaben die Betreuung des Kindes in ihre Hände. Die Polizei hatte aber auch schon Verbindung zum Notdienst des Jugendamtes aufgenommen, für den Fall, dass eine zeitnahe Betreuung nicht möglich gewesen wäre.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell