POL-KB: Diemelsee-Vasbeck: Einbruch in Fensterfirma - hoher Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Korbach

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in eine Türen- und Fensterfirma in der Marsberger Straße ein. Nachdem sie mit Brachialgewalt zwei Fenster mit Sicherheitsglas überwunden hatten, gelangten sie über den Werkstattbereich in die Büroräume der Firma. Dort wurden sämtliche Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Die Diebe erbeuteten lediglich 10 Euro Bargeld, richteten aber einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe an. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

