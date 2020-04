Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen: Einbruch in Landwarenhandel - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01./02.04.2020) wurde in Sachsenhausen im Gewerbering in einen Landwarenhandel eingebrochen. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür zum Verkaufsraum mit Gewalt aufgebrochen und den Verkaufsraum sowie das angrenzende Büro durchsucht. Durch das Aufbrechen von Türen und Schränken richteten sie einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro an. Aus einer Kasse im Verkaufsraum erbeuteten sie lediglich eine geringe Menge Wechselgeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

