Polizei Korbach

POL-KB: Haina-Halgehausen - Zwei neugeborene Lämmer gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Auf Lämmer abgesehen hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in Haina-Halgehausen.

Am Sonntagabend war der Schafhalter noch bei seinen Tieren im Stall hinter seinem Haus am Mühlenberg. Am Montagmorgen musste er dann feststellen, dass zwei erst vor Kurzem geborene Lämmer fehlten. Aufgrund der Gesamtumstände schloss er bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei Frankenberg aus, dass die Lämmer von anderen Tieren gerissen worden sein könnten. Für einen Diebstahl der Tiere spricht auch, dass der Stecker eines Weidezaungerätes vom Elektrozaun gezogen worden war.

Bei den Lämmern handelt es sich um ein schwarzes und ein braunes Kamerunschaf, die etwa die Größe einer ausgewachsenen Katze haben. Der Schafhalter wies noch daraufhin, dass diese nun mit einer Flasche aufgezogen werden müssen, die in diesem Alter alle zwei Stunden zu geben sei.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl der auffälligen Kamerunlämmer oder deren derzeitigen Aufenthalt machen?

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

