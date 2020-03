Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl - Unbekannter bricht in Rathaus ein, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Am letzten Wochenende brach ein unbekannter Täter in das Vöhler Rathaus ein.

Nachdem er beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte, schlug er eine Fensterscheibe ein und konnte so in das Gebäude gelangen. Dort fand er mehrere Schlüssel, mit denen er sämtliche Büroräume öffnen konnte. In den Büroräumen durchsuchte er Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Feststellungen konnte der Einbrecher lediglich eine geringe Menge Geld entwenden, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell