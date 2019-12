Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagnachmittag (06.12.2019), gegen 16:00 Uhr, wollte ein Pkw-Fahrer (76) mit seinem Sharan vom Hubertusweg nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einfahren. Genau zu diesem Zeitpunkt möchte ein 25-Jähriger die Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Er missachtet das Rotlicht der Fußgängerampel und stößt mit dem einbiegenden Pkw zusammen. Der 25-Jährige wird verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell