POL-KB: Vöhl-Schmittlotheim: Einbruch in Scheune - Motor und Vorderräder von Aufsitzmäher abmontiert - Polizei bittet um Hinweise

In der vergangenen Nacht wurde in Schmittlotheim in der Raiffeisenstraße durch einen unbekannten Täter eine Scheune aufgebrochen. In der Scheune befand sich unter anderem ein Aufsitzrasenmäher und ein Werkzeugkoffer. An beidem machte sich der Täter zu schaffen. Am Aufsitzrasenmäher baute er den Motor aus und montierte die Vorderräder ab. Den Werkzeugkoffer ließ er komplett mitgehen. Beides hatte einen Wert von mehreren hundert Euro Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

