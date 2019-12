Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raub eines Mobiltelefons samt Bargeld

Bad Kreuznach - Mannheimer Straße/Löwensteg (ots)

Am Donnerstag den 12.12.2019 gegen 11:30 Uhr kam es in Höhe des "Löwenstegs" in Bad Kreuznach zum Raub eines Mobiltelefons (IPhone X) durch zwei bisher unbekannte Tatverdächtige. Die beiden Männer traten von hinten an den 20-jährigen Geschädigten heran und entrissen ihm sein Handy. Danach flüchteten sie in Richtung des "Löwenstegs". Neben dem Handy wurde noch Bargeld und ein Führerschein entwendet.

Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen machen und hat möglicherweise die Täter bei ihrer Flucht beobachtet?

Hinweise an die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811101 oder -8811100 oder an jede Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell