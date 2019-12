Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Angriff auf Polizeibeamte

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019 gegen 1:30 Uhr kam es in Bad Kreuznach zu einem Polizeieinsatz, bei welchem zwei Beamte verletzt wurden. Die Streife wurde im Bereich der Wöllsteiner Straße auf zwei Männer aufmerksam, welche aufeinander los gingen und im Begriff waren sich zu prügeln. Beim Versuch die Parteien zu trennen, schlug der 42-jährige Beschuldigte die Beamten ins Gesicht, sodass diese Verletzungen erlitten. Nachdem der Beschuldigte schließlich festgenommen werden konnte, wurden die Beteiligten in die umliegenden Krankenhäuser zu weiteren Abklärung verbracht. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten die Beamten leichte Verletzungen. Gegen den Beschuldigten werden Anzeigen wegen tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gefertigt.

