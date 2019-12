Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: "Öltanks illegal entsorgt"

Bad Kreuznach (ots)

Am 03.12.2019 wird der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine illegale Entsorgung gefährlichen Abfalls in der Gemarkung der Ortsgemeinde Windesheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 02.12.2019 auf den 03.12.2019 aufgeschnittene Öltanks, welche Restanhaftungen von Heizöl enthielten, in Verlängerung der Bergstraße ortsaußerhalb unmittelbar vor der Einmündung in die K47 abgelegt. Hinweise werden durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell