Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ermittlungen eines Sittentäters nach Öffentlichkeitsfahndung

Bad Kreuznach (ots)

Am Abend des 10. Oktober 2019 wurde ein siebenjähriger Junge in der Crucenia Therme in Bad Kreuznach von einem unbekannten Mann in der dortigen Dusche im Intimbereich berührt (Hierzu erging eine gesonderte Pressemeldung und am 24.10.2019 eine Phantombildveröffentlichung). Durch die Presseveröffentlichungen gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Kriminalpolizei ein. Am 21.11.2019 meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei, die in einer Bad Kreuznacher Gaststätte einen Mann erkannte, auf den die Personenbeschreibung genau passen würde. Einer sofort entsandten Streife der Polizeiinspektion gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und an das Fachkommissariat der Kriminalinspektion zu übergeben. Dort werden die Ermittlungen gegen den aus Nordrhein-Westfalen stammenden 39-jährigen Tatverdächtigen weitergeführt. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauert an.

