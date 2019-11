Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verfolgungsfahrt von Bad Kreuznach nach Rockenhausen

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2019 gegen 12:30 Uhr kam es zwischen der Polizei und einem flüchtigen PKW zu einer Verfolgungsfahrt von Bad Kreuznach bis nach Rockenhausen. Nachdem die Beamten in einem vorbeifahrenden PKW einen PKW Führer erkannten, von welchem sie wussten, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, wollten sie diesen einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer flüchtete mit seinem PKW zunächst in Richtung Bad Münster, bevor er über Feilbingert über Feld- und Wirtschaftswege in Richtung Rockenhausen fuhr. Letztlich konnten der Fahrer, sowie seine Beifahrerin in einem Feld bei Rockenhausen gestellt werden, nachdem sich das Fluchtfahrzeug dort in einem Acker festgefahren hatte. Der 29-jährige Flüchtende besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug und bei der Beifahrerin konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Hinzu kommen die im Rahmen der Flucht begangenen Verkehrsstraftaten. Am PKW des Beschuldigten entstand Sachschaden.

