Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsbeeinträchtigungen Bosenheimer Straße aufgrund Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Nachmittag des Donnerstag, den 05.12.2019 kam es in Bad Kreuznach, in Höhe des Kreisverkehrs am Burger King in der Bosenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem polnischen LKW. Der flüchtige Fahrer verunfallte mit seinem LKW aus bislang ungeklärter Ursache und kollidierte zunächst mit mehreren Leitpfosten und Schildern am Straßenrand. Anschließend verlor er die Kontrolle über den LKW, sodass dieser schief im Straßengraben landete. Danach flüchtete der Fahrer. Um ein Umkippen des LKW zu verhindern, wird dieser umgehend gesichert und abgeschleppt. Während der Abschleppmaßnahmen wird die Bosenheimer Straße bis mindestens 18:00 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden, ebenso Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 88110

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell