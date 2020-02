Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erfolgreiche Drogenkontrollen der Polizei

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Dienstag, 10.02.2020, 14:00 Uhr bis 19:45 Uhr

Zivilfahnder des zuständigen Kommissariates für Drogendelikte in Zusammenarbeit mit Fahndungskräften des Polizeipräsidium Mainz sowie des Polizeipräsidium ELT führten im Stadtgebiet Mainz Drogenkontrollen durch. Dabei waren von 91 kontrollierten Personen 32 schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten. Drei Personen erhielten Anzeigen, weil sie Cannabis bzw. Amphetamin gekauft oder dabeihatten. In einem Falle führte die Observation eines amtsbekannten 31-Jährigen zum Erfolg. Bei kurz aufeinanderfolgenden Kotrollen konnten jeweils geringe Mengen an Marihuana bei ihm gefunden werden. Gleichzeitig gab es Hinweise, dass er mit Drogen handelt. Ein Richter ordnete deshalb die Durchsuchung seiner Wohnung an. Diese führte tatsächlich zum Auffinden von etwa 50 Gramm Marihuana und weiteren Anhaltspunkten, welche darauf schließen lassen, dass er auch mit Drogen handelte. Dazu kam noch der Fund möglicher Hehler-Ware und eines nahezu mittleren, fünfstelligen Geldbetrages. Das Geld und die Hehler-Ware wurden ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

