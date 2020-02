Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufmerksamer Spaziergänger erkennt Notsituation

Mainz-Neustadt (ots)

Sonntag, 09.02.2020, 16:20 Uhr

Ein 39-Jähriger erkennt im Vorbeigehen auf einem Balkon in der Colmarstraße eine offensichtlich in hilfloser Lage befindliche, ältere Person. Er verständigt die Rettungskräfte. Zusammen mit der zwischenzeitlich verständigten Polizei können die Einsatzkräfte, unter Hilfe eines Nachbarn der einen Schlüssel zur Wohnung hatte, die auf dem Balkon gestürzte 89-Jährige erreichen. Sie gibt an, schon mehrere Stunden dort gelegen zu haben und war mittlerweile leicht unterkühlt. Sie wird zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ohne das umsichtige Verhalten des 39-Jährigen hätte der Sturz schlimmer ausgehen können.

