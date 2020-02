Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach mehreren Ladendiebstählen festgenommen

Mainz-Altstadt (ots)

Samstag, 08.02.2020, 18:00 Uhr bis 18:27 Uhr

Nachdem in den letzten Wochen in einem Ladengeschäft in der Schusterstraße mehrere Spielwaren im Werte eines nahezu mittleren, vierstelligen Betrages entwendet wurden, konnte ein Detektiv nun zwei Verdächtige feststellen und beobachten. Dabei fiel ihm auf, dass eine 37-Jährige, abgeschirmt durch ihren 36-jährigen Ehemann, gerade dabei war, Spielwaren in eine Tüte zu packen um sie zu entwenden. Während er den beiden bis zum Parkhaus folgte, informierte er die Polizei über den Umstand. Als die beiden mit ihrem Auto das Parkhaus verließen, konnte sie dort von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde das Ehepaar zunächst festgenommen. Während der Durchsuchung des Autos konnten Spielwaren im Werte eines niedrigen, vierstelligen Betrages aufgefunden und sichergestellt werden. Eine im Anschluss erfolgte Durchsuchung durch die Polizei an der Wohnanschrift führte ebenfalls zum Auffinden von davor entwendeten Spielwaren.

