Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gegenstände aus Autos entwendet

Mainz-Hechtsheim und Nieder-Olm (ots)

Dienstag, 04.02.2020, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2020, 06:00 Uhr und Samstag, 08.02.2020, 12:00 Uhr bis 09.02.2020, 20:08 Uhr

In der Bürgermeister-Heinrich-Dreibus-Straße entwenden Unbekannte aus einem geparkten Auto ein Handy, ein Laptop und eine Geldbörse mit einem niedrigen, zweistelligen Betrag. Auch in Nieder-Olm in der Jahnstraße entwenden Unbekannte aus drei Autos verschiedene Gegenstände. Teile davon werden in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden. In allen Fällen ist nicht bekannt, wie die Unbekannten die Fahrzeuge geöffnet haben.

Hinweis: Lassen sie keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen liegen. Beachten Sie beim Verschließen Ihres Fahrzeuges mit einer Funkfernbedienung oder einem automatischen Schließmechanismus immer, ob es auch tatsächlich verschlossen ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

