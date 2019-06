Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (29.06.2019) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der offenbar in einem am Marienplatz gelegenen Einkaufsmarkt Lebensmittel und Getränke im Wert von zirka 15 Euro gestohlen und sich anschließend bei der Festnahme gewehrt hatte. Als der Dieb gegen 23.30 Uhr nach Passieren der Kasse von einem 48-jährigen Sicherheitsmitarbeiter angesprochen wurde, setzte er sich massiv zur Wehr und versuchte zu flüchten. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel und nur mit Hilfe eines weiteren Ladendetektivs gelang es, den 32-Jährigen zu überwältigen. In seinem Rucksack konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Der algerische Staatsangehörige wurde heute mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell