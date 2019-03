Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Rheindürkheim - Raubüberfall auf Taxifahrer - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Über die Taxizentrale Worms wurde heute Nacht ein Taxi nach Worms-Rheindürkheim, auf den Parkplatz der Feuerwache, bestellt. Vor Ort traf der 68-jährige Taxifahrer allerdings keinen Fahrgast an. Nach einer kurzen Wartezeit sprangen um 02:25 Uhr zwei männliche Personen an die Fahrertür des Taxis, hielten dem Fahrer jeweils eine Pistole vor das Gesicht und forderten Geld. Nach mehrfacher Aufforderung händigte dieser seine Geldbörse mit Bargeld aus. Die Täter flüchten schließlich zu Fuß in Richtung Parkanlage/Natorampe. Täterbeschreibung: Beide ca. 170 cm groß, schlank, heller Hauttyp, trugen Sturmmasken mit Sehschlitzen, dunkel gekleidet. Die Polizei Worms bittet um Zeugenhinweise unter 06241/852-0.

