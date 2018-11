POL-OG: Sasbach - Verkehrsunfall, Polizei sucht Verursacher

Sasbach (ots) - Am Freitagmittag, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Lilienstraße in Sasbach abgestellten Pkw Ford. Der Verursacher hängte der Geschädigten einen Zettel an den Scheibenwischer. Dieser war jedoch nicht lesbar. Der Verursacher, aber auch weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern, Telefon 07841/70660, in Verbindung zu setzen.

