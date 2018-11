POL-OG: Appenweier - Schwerer Verkehrsunfall, Pkw brennt vollständig aus

Appenweier (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, auf der B 28. Der 38-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr diese von Appenweier kommend in Fahrtrichtung Oberkirch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser zwischen Appenweier und Nußbach nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien, verletzte sich dennoch schwer. Er wurde ins Klinikum nach Offenburg verbracht. Die B 28 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.

