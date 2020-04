Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg-Berghofen - Einbruch in Sportlerheim ohne Beute

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag (2. April) bis Samstag (4.April) brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des Sportvereins Berghofen ein. Sein hebelten zwei Türen auf, schlugen Fenster ein und öffneten gewaltsam ein Schloss von einem Schuppen. Im Sportlerheim gab es für die Einbrecher nichts zu holen, sie mussten daher ohne Beute flüchten. Sie hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, bittet um Hinweise.

