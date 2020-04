Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an zwei Pkw eingeschlagen

Heinsberg (ots)

Am Dienstag (7. April), gegen 5.45 Uhr, schlugen unbekannte Personen die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Krankenhausstraße parkte. Es stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Am Mittwoch (8. April), zwischen 1.40 und 1.45 Uhr, schlugen unbekannte Personen an der Rheinertstraße eine Seitenscheibe eines Pkw ein, wurden aber durch die einsetzende Alarmanlage vertrieben. Hierbei wurde eine flüchtende dunkel gekleidete Person gesehen.

