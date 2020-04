Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl eines Kunstwerks aus der Dreifaltigkeitskirche (21.04.2020)

Konstanz (ots)

Bereits am Dienstag haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr Kunstwerke aus der Dreifaltigkeitskirche, die im Rahmen einer Ausstellung gezeigt wurden, entwendet. Bei den Kunstwerken handelt es sich um 12 Paar Schuhe, die aus einer Art Kunststoff-Drahtgeflecht in weißer Farbe hergestellt wurden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

