Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall bei Balkonbegehung (24.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich gegen 14.30 Uhr ein Mann zugezogen, der in der Siederstraße einen maroden Balkon besichtigt hat. Die 60-jährige Wohnungsbesitzerin hatte ihren Bekannten gebeten, den desolaten Balkon ihrer Wohnung für eine anstehende Renovierung zu begutachten. Bei der Besichtigung brach der Mann durch den morschen Holzboden und stürzte rund drei Meter in die Tiefe, wobei er sich schwer verletzte. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Verunfallten in eine Klinik. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall ergaben kein Fremdverschulden.

