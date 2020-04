Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Polizeihauptkommissar Reiner Müller als neuer Leiter des Polizeipostens Bodman-Ludwigshafen eingeführt

Polizeihauptkommissar Reiner Müller ist am heutigen Freitagvormittag in einer kleinen Feierstunde im Zollhaus Bodman-Ludwigshafen als neuer Leiter des Polizeipostens offiziell in das Amt eingeführt worden.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen fand die Amtseinführung zwar in kleiner Runde, aber dennoch in feierlicher Atmosphäre statt. Die Anwesenden durften sich über die tolle Kulisse des Zollhauses in Bodman-Ludwighafen freuen. Neben dem "Neuen" als Hauptperson nahmen Bürgermeister Matthias Weckbach, der Hauptamtsleiter Stefan Burger sowie der Leiter des Polizeireviers Stockach, Polizeihauptkommissar Wolfgang Widmann, an der Amtseinsetzung teil, deren offizieller Akt vom Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Konstanz, Herrn Leitender Kriminaldirektor Gerd Stiefel, als zuständiger Chef für alle Polizeirevier und Polizeiposten des Präsidiums durchgeführt wurde.

Reiner Müller feierte erst vor Kurzem, am 3. März diesen Jahres, sein 40-jähriges Dienstjubiläum. "40 Dienstjahre für die Bürgerinnen und Bürger, dafür danken wir Ihnen." - so Gerd Stiefel in seiner Ansprache. Trotz der langen Zeit, fuhr er fort, sei PHK Müller nicht müde, sich zu neuen Ufern aufzumachen und ab dem 1. Mai diesen Jahres die Leitung des Polizeipostens in Bodman-Ludwigshafen zu übernehmen.

Seine Polizeilaufbahn begann der 58-Jährige am 3. März 1980 bei der Bereitschaftspolizei in Biberach an der Riß. Nach seiner polizeilichen Ausbildung kam er zum Streifendienst des Polizeireviers St. Georgen. Dort verrichtete er acht Jahre Dienst, bevor er im März 1989 zum Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen wechselte.

1997 wurde Müller für das Studium an der Hochschule für Polizei zugelassen. Ziemlich rasch nach dem Studienabschluss wechselte Reiner Müller zum Wirtschaftskontrolldienst der Polizeidirektion Konstanz und später als Sachbearbeiter Gewerbe/Umwelt zum Bezirksdienst des Polizeireviers Singen. Schließlich, im Jahr 2009, bewarb er sich zum Polizeiposten Engen und wurde am 15. Juni Stellvertreter des dortigen Leiters.

"Seit gut 14 Tagen konnten Sie nun schon ihren `neuen` Polizeiposten und die schöne Ortschaft Bodman-Ludwigshafen kennenlernen. Sie stehen in der Öffentlichkeit und tragen die Verantwortung für den Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Ich freue mich, dass ich Ihnen zu der neuen Aufgabe als Leiter des Postens gratulieren und Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute wünschen darf." - beendete Leitender Kriminaldirektor Stiefel seine Rede zur Amtseinführung des neuen Postenleiters.

Auch die übrigen Anwesenden gratulierten Reiner Müller zum neuen Amt und wünschten ihm Glück und zu jeder Zeit das richtige Fingerspitzengefühl in der neuen leitenden Funktion.

