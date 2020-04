Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Radfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochabend nach einem Unfall in der Junkers-Straße schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der 18-Jährige war zuvor mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs gewesen, als ihn ein Kleintransporter überholen wollte. Der 18-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und verletzt. Mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen. Er wurde noch am Abend notoperiert. Um Aufschluss über den Unfallhergang zu erhalten wurde ein Gutachter beauftragt. Das Fahrrad und der Kleintransporter wurden sichergestellt. Das Ergebnis des Sachverständigen liegt noch nicht vor. Zur Versorgung des 18-Jährigen und für die Dauer der Unfallaufnahme war die Junkers-Straße etwa drei Stunden lang gesperrt. |erf

