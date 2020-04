Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Viel Blech kostete ein Auffahrunfall am Dienstag in der Kaiserstraße zwischen Fröhnerhof und Mehlingen. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr die Landstraße in Richtung Mehlingen. Als er auf den Parkplatz Mehlinger Heide abbiegen wollte krachte es. Zunächst war der Wagen einer 52-Jährigen in den Wagen einer 20-Jährigen gekracht. Die jüngere Frau hielt hinter dem 25-Jährigen. Dann krachte es gleich nochmal: Ein 24-Jähriger hatte ebenfalls zu wenig Sicherheitsabstand gehalten und kollidierte mit dem Auto der 52-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 20-Jährigen auf den Wagen des 25-Jährigen geschoben. An allen vier Autos entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

