Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Holz im Wert von mehr als 5.000 Euro gestohlen

Frankenstein (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben aus dem Wald bei Diemerstein 102 Festmeter Holz im Wert von 5.150 Euro gestohlen. Das Industrieholz lagerte auf einem Polterplatz des Forstamts Otterberg nördlich des Diemersteiner Tals in der Gemarkung Frankenstein (Pfalz) auf dem Schorlenberg. Vermutlich in der Zeit von Februar bis Anfang April wurde das Holz abtransportiert. Vier bis fünf Lkw-Fuhren mit einem Spezialtransporter und ein Kran dürften dafür notwendig gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind in dem genannten Bereich seit Februar Holztransporter oder Waldarbeiter aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Holzes geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

