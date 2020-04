Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Corona-Party, aber Verfahren wegen Schlagring eingehandelt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Weil Nachbarn eine Corona-Party in einem Wohnhaus vermuteten, informierten sie am Dienstagmittag die Polizei. Beamte überprüften den Sachverhalt und trafen in der Wohnung zwei Männer an. Eine Party war nicht im Gange. Stattdessen fiel den Einsatzkräften in der Wohnung des 30-Jährigen ein Schlagring mit Einhandmesser auf. Weil es sich dabei um eine verbotene Waffe handelt, stellten die Ordnungshüter sie sicher. Den 30-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Am Nachmittag rückte eine Polizeistreife nochmals zu dem Anwesen aus. Nachbarn fühlten sich durch die laute "Zwei-Mann-Party" gestört. Der 30-Jährige wurde zur Ruhe ermahnt. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell